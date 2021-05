Der Gesundheitsmarkt wird digitaler - ein Trend, der gut positionierten Unternehmen viel Wachstum verspricht. In China sind Alibaba, JD.com und Ping An bereits mit eigenen Ablegern für den Gesundheitsbereich an den Börsen vertreten. Demnächst dürfte Tencent folgen - nicht mit einer Ausgliederung, sondern zwei Beteiligungen.Waterdrop ist eine Online-Plattform für Versicherungen und Crowdfunding im medizinischen Bereich. Auch Menschen mit schweren Erkrankungen, deren Behandlung besonders teuer ist, ...

