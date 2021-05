Wie am Freitag gesagt, braute sich was zusammen und gleich heute sehen wir die Entladung.Wie am Freitag gesagt, braute sich was zusammen und gleich heute sehen wir die Entladung. Man sieht, der lange Seitwärtstrend hat seine Wirkung nicht verfehlt und beim Durchbruch gibt es eine starke Kursbewegung. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, ...

