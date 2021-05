DJ PTA-Adhoc: Uzin Utz AG: Uzin Utz meldet deutlichen Ergebnisanstieg im ersten Quartal 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ulm (pta036/04.05.2021/17:20) - Die Uzin Utz AG hat für das erste Quartal 2021 vorläufige Zahlen veröffentlicht.

Hintergrund ist die deutliche Steigerung des Ergebnisses im ersten Quartal 2021. Nach den vorläufigen IFRS-Zahlen beläuft sich der Konzernumsatz im ersten Quartal auf rund 104,6 Mio. Euro (98,2 Mio. Euro Q1/2020) was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert um 6,6 % entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg überproportional um 36,6 % von 8,7 Mio. Euro auf 12,0 Mio. Euro.

Uzin Utz befindet sich nach wie vor auf einem Wachstumskurs und die in 2020 ergriffenen strategischen Maßnahmen zeigen durchgängig Wirkung. "Nichtsdestotrotz werden wir in den kommenden Monaten um unser Ergebnis kämpfen müssen und abwarten, welche konkreten Auswirkungen die Rohstoffkrise auf unser Geschäft haben wird. Deutliche Preiserhöhungen bei bestimmten Rohstoffen werden das Ergebnis im zweiten und dritten Quartal belasten" so Heinz Leibundgut.

Weitere Informationen finden Sie am 17. Mai 2021 auf der Uzin Utz Webseite unter http://www.uzin-utz.com/ investor-relations/finanzberichte/Quartalsmitteilungen.

(Ende)

Aussender: Uzin Utz AG Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de

ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1620141600579 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2021 11:20 ET (15:20 GMT)