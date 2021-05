Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Pendelbewegung an den Börsen setzt sich fort, Aktien- und auch Anleihen-ETFs bleiben aber gefragt, so die Deutsche Börse AG."Die Berichtsaison auf beiden Seiten des Atlantiks war bislang extrem gut", stelle Hubert Heuclin von der BNP Paribas fest. 71 Prozent der Unternehmen hätten positiv überrascht, nur 22 Prozent negativ. "Die verhaltende Kursreaktion zeigt aber, dass viele gute Nachrichten schon in den Kursen enthalten sind." ...

