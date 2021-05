DGAP-Ad-hoc: KPS AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

KPS AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2020/2021 und Anpassung der Prognose für 2020/2021 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie



Im Rahmen der Aufstellung der Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021 geht der Vorstand der KPS AG für das gesamte Geschäftsjahr 2020/2021 gegenwärtig davon aus, dass der Konzernumsatz in einer Spanne von 5 - 9 % und das Konzern-EBITDA in einer Spanne von 3 - 6 % unterhalb des jeweiligen Niveaus des Vorjahres 2019/2020 liegen wird.



Nach den vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021 ist der Umsatz des KPS-Konzerns gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum von 94,2 Mio. Euro auf 76,9 Mio. Euro gefallen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des KPS-Konzerns belief sich für das erste Halbjahr 2020/2021 auf 11,4 Mio. Euro nach 13,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Wesentliche Gründe des Umsatzrückgangs sind die anhaltende COVID-19-Pandemie und insbesondere die Auswirkungen der länger als erwarteten Lockdown-Maßnahmen auf die Geschäftslage einiger Kunden, die vereinzelt ihre Projekte pausiert oder verschoben haben.



Die finalen Zahlen für das erste Halbjahr 2020/2021 wird die KPS AG mit dem vollständigen Halbjahresbericht bereits am 18. Mai 2021 veröffentlichen.



