San Francisco (ots/PRNewswire) - PDFpen und PDFpenPro v13 sorgen für optimierte Benutzererfahrung und zusätzliche Flexibilität bei der PDF-BearbeitungSmile, der Entwickler von Produktivitätsanwendungen für Mac®, iPhone® und iPad®, bringt PDFpen und PDFpenPro 13 auf den Markt, eine neue Version seines universellen PDF-Bearbeitungstools für Mac. Die Version 13 bietet eine aktualisierte Benutzeroberfläche, eine verbesserte Highlighting-Funktion und eine Anpassung der MRC-KomprimierungPDFpen bietet umfassende Funktionen zum Lesen, Prüfen und Navigieren von Dokumenten in Kombination mit Bearbeitungstools, mit denen Benutzer PDFs unterschreiben, Formulare ausfüllen und vertrauliche Informationen suchen und verfassen, auf Microsoft® Word importieren können, Rechtschreibfehler ohne Originaldokument korrigieren, Kommentare und Bilder einfügen und Text hervorheben können.Die Version 13 bietet eine neu entwickelte Benutzeroberfläche auf Basis erstklassiger Bearbeitungsanwendungen, die einen bequemen Zugriff auf wichtige Tools direkt über die Symbolleiste ermöglicht. Klare, moderne Symbole vereinfachen und verbessern die Navigation.Ebenfalls enthalten ist ein verbessertes Highlighting-Tool, das die MRC-Komprimierung an die individuellen Bedürfnisse anpasst. Pro-Benutzer haben die Möglichkeit, Inhaltsverzeichniseinträge zu ersetzen, um die Navigation in professionellen Dokumenten zu verbessern."Die Kundenerfahrung ist uns extrem wichtig, und wir nehmen die Bedürfnisse der Nutzer ernst", erklärte Philip Goward, der Gründer von Smile. "Die Version 13 hat eine schöne, saubere, durchdachte Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist, aber auch Funktionalität und Leistung umfasst. Hinzu kommen weitere Funktionen und Verbesserungen. Wir hoffen, dass den Nutzern diese aufregenden, neuen Funktionen gefallen."Die PDFpen-Produktreihe umfasst PDFpen, PDFpenPro und PDFpen für iPad und iPhone. Die Dokumente können zwischen den unterschiedlichen Geräten für eine nahtlose Bearbeitung über Dropbox und iCloud synchronisiert werden.PDFpen ist für 79,95 $ erhältlich. PDFpenPro kostet 129,95 $. Die aufgeführten Preise sind in USD. Die aufgeführten Preise enthalten nicht die zum Zeitpunkt des Verkaufs geltende Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer und/oder Währungsumrechnung an Ihrem Standort. Beide erfordern macOS 10.14 (Mojave) oder eine neuere Version. Demoversionen verfügbar auf https://pdfpen.com/pdfpen/PDFpen für iPad und iPhone kostet 4,99 EUR im App Store.Pressemappe:https://pdfpen.com/pdfpen/presskit/INFORMATIONEN ZU SMILESmile ist eine clevere Software für effiziente Menschen. Dazu gehören TextExpander, das Tastenkürzel-Tool für Mac, Windows, Chrome, iPhone und iPad, PDFpen, der universelle Mac PDF-Editor, und PDFpen für iPad und iPhone, der mobile PDF-Editor.Kostenlose Demos der Smile-Produkte für Mac finden Sie aufhttps://smilesoftware.com/Pressekontakt:Angel Vu (+1-510-982-1468, EST)Öffentlichkeitsarbeit, SmileE-Mail: angel@smilesoftware.comGreg Scown (+1-510-289-4000, PST)Gründer, SmileE-Mail: greg@smilesoftware.comhttps://www.smilesoftware.com/@SmileSoftwareOriginal-Content von: Smile, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116498/4906807