Nach der schnellen Rallye der Volkwagen-Aktie atmet das Papier in diesen Tagen durch. Zeit für Bloomberg, alte Spekulationen neu durchzudenken. In einem BI-Research-Bericht wird nun auf die Annäherung von Daimler an Aston Martin eingegangen. Das sei ein Beispiel dafür, wie eine Luxusmarke von der Technologie seines großen Aktionärs profitiert. Dieser Daimler-Deal, "könnte ein Zündfunken" für die IPO-Pläne von Lamborghini und Porsche sein. Beide Top-Marken profitieren enorm von den Skalierungseffekten ...

