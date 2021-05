Nach wochenlanger Lethargie geht es am Markt am Dienstag richtig rund. Janet Yellen äußert sich in eine Richtung, die es in den USA lange nicht mehr gab und die das Lager der Bullen eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kann. Das Bewertungsniveau des Aktienmarkts hängt maßgeblich an der lockeren Geldpolitik. Von einer Wende sind wir noch weit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...