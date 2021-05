Mladá Boleslav (ots) - › Vierte Generation des beliebten Kleinwagens basiert erstmals auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 des Volkswagen Konzerns› Bestes Platzangebot seiner Klasse, um 50 Liter größerer Kofferraum› Emotionales Design, state-of-the-art Infotainment und neue Simply Clever-Ideen22 Jahre nach dem Debüt des ŠKODA FABIA schickt der tschechische Automobilhersteller die vierte Generation seines beliebten Kleinwagens ins Rennen. Sie basiert erstmals auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 aus dem Volkswagen Konzern und verfügt über das beste Platzangebot in ihrer Klasse, verbesserten Komfort und zahlreiche neue Sicherheits- und Assistenzsysteme. Klassische Markentugenden wie das überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis, die hohe Funktionalität sowie die zahlreichen Simply Clever-Ideen machen den neuen FABIA zum echten ŠKODA.Mehr Informationen sowie Bildmaterial zum neuen ŠKODA FABIA stehen als Pressemappe (http://www.skoda-media.de/pmappen/0//) sowie auf der Modellseite (http://www.skoda-media.de/model/107/?fz=1041&skoda=Der%20neue%20FABIA) bereit. Darüber hinaus stehen der Pressemappentext und eine Pressemitteilung zum Erfolg des ŠKODA FABIA in Deutschland unter weitere Inhalte als Download in dieser Meldung bereit.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4906823