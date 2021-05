An den US-Börsen blasen die Anleger am Dienstag Trübsal. Erneut gerieten vor allem die Technologiewerte unter Druck: Der Nasdaq 100 steht seit Handelsbeginn bereits 2,5 Prozent im Minus. Aber auch deutsche Tech-Aktie mussten heute herbe Verluste hinnehmen. So sieht die Lage jetzt im Detail aus.Bei den "hoch bewerteten Technologiekonzernen" wird die Luft dünner. Zwar berichteten beispielsweise Alphabet und Microsoft durchaus positiv, allerdings reichte das nicht, um die hohen Erwartungen zu befriedigen.

