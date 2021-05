In der zurückliegenden Woche setzten sich die seit 19.04. sichtbaren Erscheinungen einer vorübergehenden Erlahmung des Aufwärtstrends im MSCI World (Euro)-Index fort, so dass dieser moderat um - 0,2 % nachgab.Die zuletzt erneut gestiegene Anlegerzurückhaltung, die internationalen Aktienmärkte auf weitere Rekordniveaus zu befördern (was sich aktuell besonders an den asiatischen Aktienmärkten in einer anhaltenden Kursschwäche ausdrückt), ist angesichts eines aktuellen, auf 12 Monate vorausgeschätzten KGVs (04/2022e) des MSCI WORLD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...