Die Aktie des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck KGaA ist nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs am heutigen Dienstag enorm unter Druck geraten. Der Wert schloss über fünf Prozent im Minus. Nun hat das Unternehmen seine Jahresprognose nach einem "sehr starken ersten Quartal" angehoben.Auch für den weiteren Jahresverlauf sei mit einer hohen Nachfrage zu rechnen, hieß es in einer am Dienstagabend in Darmstadt veröffentlichten Mitteilung. Beim Nettoumsatz sei nun mit 18,5 bis 19,5 Milliarden ...

