Der DAX bricht den Seitwärtstrend und hat am Dienstag deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit einem Stand von 14.856,48 Punkten berechnet. Damit steht ein Minus in Höhe von 2,49 Prozent im Vergleich zum Wochenauftakt zu Buche. Dax bricht Seitwärtstrend am Dienstag Mit dem Handel am Dienstag bestätigte der Mai seinen Ruf als Start in eine saisonal schwächere Jahreszeit. Im Grunde genommen werden nun nach den positiven Erwartungen ...

