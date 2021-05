Amsterdam (ots/PRNewswire) - Strategische Akquisition stärkt Position von Nxchange als erste Adresse für die Tokenisierung von Assets-Heute gab Nxchange die offizielle Übernahme von Bondex bekannt, der Blockchain-basierten Plattform, die Unternehmen lizenzieren können, um ihr Aktionärsregister zu digitalisieren oder ihre Aktien oder Anleihen zu tokenisieren. Diese Akquisition wird das Serviceangebot von Nxchange weiter ausbauen und wird das Unternehmen seinem Ziel ein Stück näherbringen, die zentrale Anlaufstelle für die Tokenisierung und den Handel mit alternativen Assets in Europa zu werden. Bondex wurde vollständig von Nxchange übernommen, wird aber weiterhin als eigenständige Einheit agieren. Gründer Jos van Alphen wird Teil des Vorstands von Nxchange."Nxchange möchte seit langem verstärkt dezentrale Finanzierungsstrukturen (DeFi) nutzen. Jetzt haben wir die Gelegenheit erhalten, ein engagiertes und enthusiastisches Team einzustellen, das eine ähnliche Zielsetzung wie wir bei Nxchange verfolgt. Unser Ziel ist es innovative Finanzierungslösungen für alternative Investitionen bereitzustellen", sagte Marleen Evertsz, CEO und Gründerin von Nxchange. "Nxchange hat sich in Europa als Marktplatz für Investitionen und den Handel mit alternativen Anlagen auf einem regulierten Markt positioniert. Daher war die Übernahme einer voll etablierten privaten Emissionsplattform, die die Erfahrung liefern kann, die unsere Nxchange-Nutzer erwarten, eine natürliche Ergänzung für uns."Bondex bietet eine Blockchain-basierte Plattform, die Unternehmen lizenzieren können, um ihr Aktionärsregister zu digitalisieren und ihre Aktien oder Anleihen zu tokenisieren. Durch die Lizenzierung der Plattform kann ein Unternehmen eine Aktien- oder Anleiheemission auf der Blockchain selbst strukturieren, indem es seine Mitarbeiter, direkten Kunden oder andere Stakeholder einbezieht oder einfach die Bondex-Plattform für die Verwaltung seiner Aktionäre nutzt, wobei die Plattform unter anderem Funktionen für den KYC / AML-Prozess für das Onboarding von Investoren, Zahlungen, den OTC-Handel, das Fondsmanagement und das soziale Management bereitstellt.Nxchange ist der Auffassung, dass die Tokenisierung von alternativen Vermögenswerten eine wichtige Rolle in der Zukunft des Finanzökosystems spielen wird. Durch die Einbeziehung dieser Anlageklasse ist Nxchange nun einzigartig positioniert, sich als Rundumlösung für alle Investitionsanforderungen der Millennials in Europa zu positionieren."Wir möchten unsere Community wissen lassen, dass dies nur ein Schritt zu größeren und aufregenderen Funktionen in der Zukunft ist und dass sie sich auf eine verbesserte Version der Plattform freuen können, die schon jetzt sehr populär ist", sagte Jos van Alphen, Gründer & CEO von Bondex.Bondex wird seinen Firmensitz in der Nxchange-Zentrale in Amsterdam haben. Weitere Updates zur Nxchange-Produkt-Roadmap sowie neue Funktionen, auf die sich Nxchange-Benutzer freuen können, werden zu einem späteren Zeitpunkt freigegeben.Informationen zu NxchangeNxchange (http://www.nxchange.com/) ist die erste vollständig regulierte europäische Wertpapierbörse für (tokenisierte) Wertpapiere und digitalisierte Vermögenswerte. Sie ermöglicht Echtzeithandel, Clearing und Abwicklung, 24/7 und Peer-2-Peer-Handel. Nxchange ist eine umfassende Handelsplattform, die in enger Zusammenarbeit mit der AFM (der niederländischen Finanzmarktaufsicht) entwickelt wurde. Sie verfügt über eine Lizenz für einen Regulierten Markt, eine MTF-Lizenz und eine Lizenz für Wertpapierfirmen, die vom niederländischen Finanzministerium und der AFM erteilt wurden. Nxchange arbeitet eng mit den europäischen Regulierungsbehörden zusammen und kooperiert mit traditionellen und neuen Akteuren auf dem Kapitalmarkt wie der ABN Amro Clearing Bank, der Rabobank und Euroclear.www.nxchange.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1502081/Nxchange_Bondex.jpgPresseanfragen richten Sie bitte an:Joris de Vorj.devor@nxchange.compress@nxchange.com+31 (0) 6 40103501Original-Content von: Nxchange, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155368/4906836