LafargeHolcim (HBLN): Baustoffproduzent profitiert von Bauboom und Corona-Programmen >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Beschlüsse der Generalversammlung: unveränderte Dividende, Umzug nach Zug & Umbenennung zu Holcim. Jetzt Long-Einstieg wagen?

Symbol: HLBN ISIN: CH0012214059

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Die Aktie des Baustoffproduzenten konnte im vergangenen Halbjahr ein strammes Wachstum von fast 31 Prozent hinlegen. Nach dem Pivot-Hoch vom 16. April sahen wir einen Rücksetzer zum 20er-EMA, wobei die Tagesschlusskurse stets über der grünen Linie lagen.

Chart vom 04.05.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 51.59 USD





Meine Expertenmeinung zu HLBN

Meinung: Der schweizerisch-französische Baustoffkonzern profitiert vom Bauboom und von den Konjunkturprogrammen, die rund um den Globus aufgelegt werden. Unternehmenssitz ist mit Beschluss der heutigen Generalversammlung das schweizerische Zug. Der Unternehmensname wird auf "Holcim" geändert.

Mögliches Setup: Bei den Notierungen in Euro an der Börse in Paris sind Widerstands- und Unterstützungslinie etwas deutlicher formiert als in Schweizer Franken an der Heimatbörse. Mit dem Pivothoch als Kursziel kommen wir auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Details zu diesem Long-Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HLBN.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/lafargeholcim-hbln-baustoffproduzent-profitiert-von-bauboom-und-corona-programmen/

Veröffentlichungsdatum: 03.05.2021

