Siemens Energy (DE000ENER6Y09) veröffentlichte am heutigen Nachmittag eine Mitteilung, in der sie den Bau eines überregionalen Umspannwerks im Norden von Irak ankündigten. Das Projekt wird die schwache Stromversorgung in der Region verbessern und man geht von 700.000 Einwohnern aus, die von der verbesserten Infrastruktur profitieren können. Siemens Energy ging erst im September des letzten Jahres an die Börse und überzeugte direkt mit einer positiven Kursentwicklung. Das Unternehmen vereint das Kraftwerksgeschäft von Siemens (DE0007236101) mit der ...

