Nach dem durchwachsenen Wochenstart haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag massenhaft Technologietitel abgestoßen. Dagegen schaffte es der Dow Jones Industrial auf den letzten Metern noch knapp ins Plus. Wegen Inflationssorgen schichten Investoren weiter von Gewinnern der Corona-Pandemie etwa aus dem Techsektor in Profiteure einer Normalisierung nach der Krise um.An der Technologiebörse Nasdaq büßte der Nasdaq 100 am Ende 1,85 Prozent auf 13.544,67 Punkte ein und beschleunigte damit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...