Activision Blizzard hat nach US-Börsenschluss am Dienstag hervorragende Quartalszahlen veröffentlicht. IN einer ersten Reaktion stieg die Gaming-Aktie rund sechs Prozent auf 94.00 Dollar und kann damit einen Teil der Verluste des laufenden Monats wieder wettmachen.Der Umsatz stieg um rund 28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 2,28 Milliarden Dollar an. Die Gewinne je Aktie lagen bei 0,79 Dollar. Damit konnten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen werden.Ein besonderes Highlight ...

