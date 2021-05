Das 1849 gegründete Pharmazieunternehmen Pfizer (US7170811035) veröffentlichte am heutigen Tage, den 04.05.2021, seinen Lagebericht für das erste Quartal des Jahres 2021. Das Unternehmen habe bis April einen Umsatz $14,6 Mrd. USD erwirtschaftet. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres stieg dieser damit um satte 45% an. (1. Quartal 2020: $10.083 Mrd. USD). Besonders die Entwicklung und der Vertrieb des Covid-19-Impfstoffes Cormirnaty (BNT162b2), in Kooperation mit BioNTech (US09075V1026), trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei. So vervielfachte sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...