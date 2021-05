Der junge vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast will Tesla in dessen Heimatmarkt herausfordern und eine Fabrik in den USA errichten.? E-Automarkt hart umkämpft ? VinFast drängt nach Europa und Nordamerika ? Einmalige Geschäfts-Strategie soll Erfolg sichernDas erst Mitte 2017 gegründete Unternehmen VinFast hat große Pläne. Der E-Auto-Hersteller nimmt den nordamerikanischen und europäischen Markt ins Visier und will dort ab 2022 seine Elektrofahrzeuge vertreiben. Bisher besitzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...