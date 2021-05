Erst in der vergangenen Woche veröffentlichte der chinesische Elektroautohersteller NIO seine starken Zahlen für das erste Quartal des Jahres. Nun steht offenbar eine große Ankündigung bevor: Um seiner "globalen Vision" zu folgen, will das Unternehmen in Europa expandieren.? NIO überzeugt mit starken Umsatzzahlen? "Hello Norway"-Pressekonferenz angekündigt? Bereits Geschäftsführer für norwegische Niederlassung gefundenUmsatzexplosion bei Tesla-Konkurrent NIOFür den E-Autohersteller ...

