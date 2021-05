Die Preise für Gold am Terminmarkt pendeln seit einigen Monaten deutlich unterhalb von 2.000 US-Dollar je Feinunze, diese Preisgrenze überschritt der Goldpreis zuletzt im Sommer 2020. Ein Experte hält den wahren Goldpreis aber für deutlich höher.? Spotpreise nicht annähernd am "realen" Preis ? Experte sieht Realpreis bei 2.100 US-Dollar? Inflationsängste treiben Menschen in physisches GoldDer Goldpreis hat in diesem Jahr bereits mehr als sechs Prozent verloren. Zuletzt wurden im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...