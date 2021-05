ZWICKAU (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen nimmt am Mittwoch die Erweiterung seines Presswerks in Zwickau (Sachsen) in Betrieb. Dazu wurden 74 Millionen Euro investiert - nach Angaben des Unternehmens eine der größten Einzelinvestitionen am Standort. Nahezu alle Karosserieteile der in Zwickau gebauten Modelle können nun vor Ort gepresst und viele Transporte gespart werden, hieß es. VW spricht von mehr als 9000 LKW-Fahrten, die so jährlich entfallen. Zudem seien mit der Erweiterung 60 Arbeitsplätze neu entstanden.

Das Werk in Zwickau mit rund 8500 Beschäftigten ist die wichtigste Fabrik für Elektro-Autos von Volkswagen in Deutschland. Bis zum Sommer soll die Produktion auf 1400 Fahrzeuge pro Arbeitstag steigen./hum/DP/he