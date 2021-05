Medienmitteilung

Niederweningen, 5. Mai 2021

Bucher Hydraulics übernimmt Lenze Mobile Drives

Bucher Hydraulics, eine Division von Bucher Industries, übernimmt das Geschäft für mobile elektrische Antriebstechnik von Lenze Schmidhauser in Romanshorn. Damit richtet sich Bucher stärker auf den Trend der Elektro-Mobilität aus.

Lenze Mobile Drives entwickelt und produziert Leistungselektronik für mobile Anwendungen und ist seit 2006 Teil der Lenze Gruppe, einem globalen Spezialisten für Antriebs- und Automatisierungslösungen. Mit der «MOBILE Plattform» bietet der Geschäftsbereich ein etabliertes Produktportfolio an Umrichtern und Wandlern für elektrische Nebenantriebe, die aktuell insbesondere in Nutzfahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen zum Einsatz kommen. Lenze Mobile Drives blickt auf 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Elektromobilität zurück.

Der Geschäftsbereich, für den in den nächsten zwölf Monaten ein Umsatz von rund CHF 15 Mio. erwartet wird, wird im Rahmen eines Asset-Deals übernommen. Die 30 Mitarbeitenden, die primär in Entwicklung und Vertrieb tätig sind, werden organisatorisch in Bucher Hydraulics in der Schweiz eingegliedert. Mit dem Erhalt des Standorts in Romanshorn sowie der Übernahme von sämtlichen Mitarbeitenden ist Kontinuität gewährleistet. Die Produktion verbleibt vorerst am Hauptsitz von Lenze in Aerzen, Deutschland, und wird in zwei bis drei Jahren in die Bucher Geschäftseinheit Jetter im deutschen Ludwigsburg überführt.

Mit der Übernahme dieses Pioniers in der Leistungselektronik richtet sich Bucher Industries stärker auf den Trend der Elektrifizierung aus und positioniert sich im rasch wachsenden Markt für elektrohydraulische Lösungen. Die laufenden Kundenbeziehungen und Projekte von Lenze Mobile Drives werden grundsätzlich weitergeführt und weiterentwickelt. Zusätzlich wird Bucher Hydraulics zukünftig innovative elektrohydraulische Lösungen entwickeln und dadurch in der Lage sein, aus einer Hand hydraulische und elektrische sowie neue intelligente elektrohydraulische Produkte und Systemlösungen anzubieten.

Der Vollzug der Transaktion erfolgt nach erfolgreicher Separierung des Geschäftsbereichs von der Lenze Gruppe.

Bucher Hydraulics ist ein international führender Hersteller modernster kunden- und anwendungsspezifischer Hydrauliklösungen, die in vielen Maschinen weltweit eingesetzt werden. Die Komponenten und Subsysteme erfüllen die hohen Ansprüche an Technik, Sicherheit und Qualität. Das breite Angebot umfasst Pumpen, Motoren, Ventile, Zylinder, Antriebsaggregate, Aufzugsantriebe und Steuerungen mit zugehöriger Elektronik. Die Produktionsstandorte in Deutschland, der Schweiz, Italien, den USA, Brasilien, Indien und China sichern Marktpräsenz und grosse Kundennähe.

Kontakt für Investoren und Finanzanalysten

Manuela Suter, CFO

T +41 58 750 15 50

ir@bucherindustries.com

Kontakt für Medien

Silvia Oppliger, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, für die Wein- und Fruchtsaftherstellung sowie Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN). Weitere Informationen finden Sie unter bucherindustries.com.

Zusätzliche Führungskennzahlen: Bucher Industries verwendet intern und extern Kennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind. Die Zusammensetzung und die Berechnung der einzelnen Kennzahlen sind auf bucherindustries.com/de/zusaetzliche-fuehrungskennzahlen aufgeführt.