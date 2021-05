DJ Nissan Motor verkauft seinen Daimler-Anteil von 1,5 Prozent

Von Kosaku Narioka

TOKIO (Dow Jones)--Nissan Motor Co. hat sich von seinem kompletten Anteil an der Daimler AG getrennt. Wie der japanische Autobauer mitteilte, hat er die Aktien für rund 1,15 Milliarden Euro an institutionelle Investoren verkauft. Der Platzierungspreis lag bei 69,85 Euro je Aktie.

Nissan will sich mit dem Verkauf Mittel für Investitionen besorgen, unter anderem für Elektroautos. Die Geschäftsbeziehung mit Daimler bleibe unverändert, so der Konzern. Man werde mit Daimler weiterhin in mehreren Bereichen zusammenarbeiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 00:07 ET (04:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.