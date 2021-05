ORIOR GRUPPE

Zürich, 5. Mai 2021

Die ORIOR Verantwortung: GRI-Nachhaltigkeitsbericht 2020 publiziert

Dritter ORIOR Nachhaltigkeitsbericht publiziert.

Nachhaltigkeit als strategischer Eckpfeiler der ORIOR Strategie 2025 bestätigt und weiter gestärkt.

Alle Schweizer Kompetenzzentren auf umweltfreundlichen Wasserstrom umgestellt.

Fortschritt der Nachhaltigkeitsziele noch stärker in der Vergütung des Topmanagements gewichtet.

Verhaltenskodex umfassend revidiert.

Die international tätige Schweizer Food & Beverage Gruppe ORIOR präsentiert ihren dritten Nachhaltigkeitsbericht. Der GRI-konforme Bericht über das Jahr 2020 informiert detailliert und umfassend über Projekte, Fortschritte und Herausforderungen der Schweizer Kompetenzzentren innerhalb des strategischen Eckpfeilers «Die ORIOR Verantwortung». Gleichzeitig kommuniziert ORIOR die Publikation des überarbeiteten Verhaltenskodex sowie ihren Beschluss, sämtliche Schweizer Kompetenzzentren auf umweltfreundlichen Wasserstrom umzustellen. Damit unterstreicht ORIOR ihr Bekenntnis und die Bereitschaft, in allen Handlungsfeldern kontinuierlich an Verbesserungen zu arbeiten und in den Fortschritt zu investieren.

Daniel Lutz, CEO der ORIOR Gruppe: «Auch bei unseren Nachhaltigkeitsbestrebungen hat das Pandemiejahr Spuren hinterlassen. Es ist uns zwar nicht gelungen, in allen unseren Handlungsfeldern positive Entwicklungen zu realisieren, aber wir konnten doch einige gute Fortschritte erzielen und wichtige Impulse und Projekte für künftige Verbesserungen setzen. Wir sehen Nachhaltigkeit als Grundlage für Excellence in Food, als Voraussetzung und Chance zur Differenzierung und als unsere Pflicht. Dieses Commitment haben wir nun auch in der kurzfristigen und in der langfristigen variablen Vergütung des Topmanagements verankert. Ich danke allen Mitarbeitenden, die sich dafür einsetzen, Nachhaltigkeit im Kleinen und im Grossen zu leben und mit dem täglichen Tun - sowohl bei der Arbeit als auch im Privaten - einen wertvollen Beitrag an unsere Zukunft zu leisten. Einen grossen Dank gebührt auch unseren Kunden und Partnern sowie unseren Konsumentinnen und Konsumenten. Denn nur wenn alle Akteure im Sinne der Nachhaltigkeit agieren, können wir mit grösstmöglichen Schritten vorangehen.»

ORIOR - Excellence in Food

ORIOR ist eine international tätige Schweizer Food & Beverage Gruppe. Sie besteht aus regional stark verankerten Unternehmen, die mit ihren bekannten Marken und Produktsortimenten führende Positionen in wachsenden Nischenmärkten im In- und Ausland halten. Das dezentrale Geschäftsmodell ermöglicht den einzelnen ORIOR Unternehmen eine auf ihre Mitarbeitenden und ihre Kunden ausgerichtete, individuell gelebte Kultur und Identität sowie einzigartige Produkt-, Marken- und Konzeptwelten. Was alle miteinander verbindet, sind die Leidenschaft für Kulinarik und Handwerkskunst, ein auf Trends und Bedürfnisse ausgerichteter Innovationsspirit, Unternehmertum sowie starke, gemeinsame Werte.

Unser Führungsverständnis vereint die strategische Denk- und Handlungsweise der ORIOR Gruppe mit dem hohen Mass an Autonomie der Kompetenzzentren. Die ORIOR Strategie 2025 mit ihren Eckpfeilern und den gruppenweiten Schlüsselinitiativen, wie das zukunftsweisende «ORIOR New Normal», das intradisziplinäre «ORIOR Champion-Modell » und die übergreifenden «ORIOR Brückenschläge», sind zentrale Erfolgsfaktoren der stetigen Wertsteigerung für alle unsere Stakeholder.

Motivierte Mitarbeitende, die Freude an ihrer Tätigkeit haben und für sich und ihre Arbeit Verantwortung übernehmen, sind der Schlüssel, um Ausserordentliches zu erreichen. Wir streben nach Einzigartigkeit und bester Qualität, um unsere Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder mit genussvollen Erlebnissen zu überraschen und zu begeistern. Dafür steht unsere Vision: Excellence in Food.

ORIOR ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (ORON, ISIN CH011 1677 362, LEI 5067 0020 I84Z A17K 9522). Weitere Informationen unter www.orior.ch.