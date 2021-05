DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Rating

Hamburg, 5. Mai 2021 - Der im MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) erhielt von der VdS Schadenverhütung GmbH, ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), jeweils ein Zertifikat für das konzernweite Datenschutz-Managementsystem gemäß VdS 10010 VdS-Richtlinien zur Umsetzung der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) sowie für das ebenfalls konzernweite Informationssicherheits-Managementsystem gemäß VdS 10000 Informationssicherheitsmanagement-system für KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen).



Im Rahmen der Neuausrichtung der IT-Strategie der Encavis AG sind diese beiden Zertifizierungen jeweils weitere Meilensteine innerhalb eines stetigen Verbesserungsprozesses. Encavis stellt dabei das eigene Tun immer wieder selbst infrage, um IT-Sicherheit und Datenschutz kontinuierlich an die sich ändernden Umstände adäquat anzupassen. Der sprunghafte Anstieg globaler Cyber-Kriminalität erfordert verstärkte Abwehrsysteme sowie unabhängige Back-Up-Lösungen für den Fall der Fälle auf allen IT-Ebenen. Encavis dokumentiert mit der Zertifizierung die Etablierung des hohen Sicherheits-standards der Versicherungswirtschaft. Pandemiebedingt konnte die abschließende Begehung und finale Vor-Ort-Überprüfung zur Zertifizierung erst vor wenigen Wochen vollzogen werden. Die technischen Voraussetzungen der IT-Sicherheitssysteme sowie entsprechenden datenschutzgrundverordnungs-konformen Management-systeme wurden bereits im vergangenen Jahr überprüft. "In der heutigen Zeit sind IT-Sicherheitssysteme so wichtig wie früher der Firmentresor. Encavis hat einen sehr hohen Sicherheitsstandard, der durch die jetzt erfolgte Zertifizierung nochmals bestätigt wurde", unterstrich Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die nachhaltigen Investitionen in IT-Sicherheit und Datenschutz des Konzerns.





Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Rating-agenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Kontakt:

