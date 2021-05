Vor weiterem Kurssprung: Rücksetzer zum erneuten Einstieg nutzen - Spektakuläre Performance bei diesem Start-Up!

Anzeige / Werbung

Arbeit mobil, aus der Ferne oder von zu Hause aus ist die Zukunft +++ Diese Software-Aktie liegt voll im Trend und ist extrem unterbewertet +++ JETZT zugreifen!

Liebe Leserinnen und Leser,

in einem UN-Kurzdossier vom Juni 2020 heißt es zum Thema "COVID-19 UND DIE WELT DER ARBEIT" (Hier der Original-Link), dass sich in der Zukunft unsere Arbeitswelt gewaltig verändern wird:

"Die Welt der Arbeit wird nach der Krise nicht mehr so aussehen wie vorher", denn viele werden ihrem Job nachgehen, "ohne physisch am Arbeitsplatz präsent (= ,remote') zu sein".

Die UN sagt in diesem Dossier auch, dass die Arbeitswelt digitaler werden wird, und zieht unter dem Stichwort "Nutzung neuer Technologien" das Fazit, dass der "Strukturwandel die Nutzung neuer Technologien" erfordert. Passend dazu haben jetzt unsere Analysten und Marktbeobachter das junge, aufstrebende Softwaretechnologie-Unternehmen Xigem Technologies entdeckt, das genau in diesem Trend liegt.

--> DIE Aktie mit der Anleger JETZT mit dem neuen, pandemie-getriebenen MEGATREND der REMOTE-WORK- und "HOME OFFICE"-Ökonomie profitieren können!

Handeln Sie jetzt schnell und schauen Sie sich DIESE ZUKUNFTS-AKTIE an:

Xigem Technologies

Technologies for the Remote Economy

WKN: A2QRHT - ISIN: CA98422W1032

Börsen: Toronto - Frankfurt - Tradegate - Stuttgart

Mit Software-Lösungen, die sich auf mobile, dezentrale Anwendungen und aus der Ferne ("remote") bedienbare Werkzeuge beziehen, können Dienste ohne physische Anwesenheit des Mitarbeiters am Arbeitsplatz verrichtet werden. Weil Xigem Technologies genau das bietet, ist es geradezu

--> ein TOP-SPEZIALIST in einem ZUKUNFTS-MARKT!

Erst jetzt hat das Unternehmen eine mobile, geo-orientierte Anwendung zur Akquise und Bindung von Kunden, nämlich einen für

--> die NACH-CORONA-ARBEITSWELT wie geschaffenen "iAgent"

vorgestellt.

Das Flaggschiff-Produkt: Patentierte Cloud-basierte Plattform iAgent

Die iAgent-Technologie ist in der Lage, Kapazität, Produktivität und den gesamten Remote-Betrieb für Unternehmen, Verbraucher und andere Organisationen zu verbessern. Ihre Lösungen erlauben es Mitarbeitern, von zu Hause aus zu arbeiten und online zu lernen.

Durch seine eigene, in den USA patentierte und in Kanada zum Patent angemeldete Technologie und Unternehmensentwicklungsstrategie, die den Erwerb ergänzender Technologien beinhaltet, bietet das Unternehmen die notwendigen Werkzeuge für Verwaltung und Management von Mitarbeitern, Verbrauchern und Geschäftsabläufen in entfernten Arbeitsumgebungen.

Der iAgent ist durch die folgenden Patente geschützt: US10405151B2, US10149128B2, US9756492

Damit besteht für Anleger eine große Chance, dass man sich als Industriestandard durchsetzen wird oder die Lösung von führenden Softwarekonzernen lizenziert wird.

iAgent verbindet in Echtzeit Vertrieb und Service mit Verbrauchern, Behandlungssuchenden und Schülern/Studenten. Branchenbeobachter sind begeistert und sagen über iAgent als App:

iAgent verbindet in Echtzeit Vertrieb und Service mit Verbrauchern, Behandlungssuchenden und Schülern/Studenten. Branchenbeobachter sind begeistert und sagen über iAgent als App:

Sie ist ein einzigartiges Allzwecksystem und eine einmalige B2B-Lösung für mehrere boomende Märkte.



Durch sie lassen sich Unternehmen bequem mit Verbrauchern in allen Branchen verbinden und ihre Abläufe verwalten.



Sie kann weiter Kosten senken - und der Nutzer behält alles auf dem Tablet, Laptop oder iPad, weildie App eine ganze Reihe teurer Routine-Geschäftsprozesse ersetzen kann.



Mit ihr lassen sich Umsätze steigern, weil schneller und mehr Kunden im Service bedient werden können.

Und, und, und. Mit dem iAgent, einer patentierten Technologie des Unternehmens, werden Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand gegeben, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Anwendungsumgebungen erfolgreich zu sein.

ABER das ist

--> nur eines der hochinteressanten Software-Produkte

von Xigem Technologies. Es verspricht TOP-MARKTCHANCEN.

UND, was für Anleger NOCH BESSER ist: Diese kanadische Software-Technologieaktie ist gerade vom internationalen Analystenhaus Morningstar in seinem letzten "Quantitative Equity Report"

--> mit 3 STERNEN und als

--> absolut UNTERBEWERTET

eingestuft worden. Die im kanadischen Toronto gegründete Xigem Technologies Corporation als führende Software as a Service" (SaaS)-Technologieplattform für die enorm aufstrebende Remote-Wirtschaft notierte zuletzt bei 0,55 Kanada-Dollar (CAD). Doch sie wird von Morningstar mit einem "fairen Wert" von 1,01 CAD bewertet. Das ist also aktuell ein

--> ANLEGER-RABATT von über 46 PROZENT an der Börse!

Investieren Sie in ein Unternehmen, dessen Aktien noch wie wenige andere mit einem so deutlichen Abschlag günstig zu kaufen sind, und profitieren Sie von kurzfristig möglichen, satten Kursaufschlägen. Denn Xigem Technologies ist

ein spannender Akteur in einem MILLIARDEN-MARKT der Zukunfts-Technologien;

an der Schwelle zu einer neuen Epoche , in der Arbeiten im Büro zunehmend als ein Relikt der Vergangenheit angesehen wird - und immer mehr "remote" von zu Hause aus oder unterwegs über Computerprogramme mit Kunden, Mitarbeitern oder der Öffentlichkeit kommuniziert wird;

ein Unternehmen, das sich in einem aufstrebenden, nahezu 1.000.000.000.000 US-Dollar schweren Markt der Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft mit modernster Software bewegt;

ein Unternehmen, das mit dem patentierten iAgent das neueste, cloudbasierte Softwareprodukt im Software-as-a-Service ("SaaS")-Markt hat.



Bedenken Sie, dass der SOFTWARE-AS-A-SERVICE-("SaaS")-Markt

--> bis 2026 weltweit einen Wert von 300 Milliarden Dollar erreichen dürfte!

Das bedeutet immenses Kurspotenzial

Jeder Dollar Umsatz im SaaS Sektor ist an der Börse 6 bis 26 Mal so viel wert. Im Durchschnitt werden die Umsätze mit Softwarelösungen mit dem 15-fachen bewertet. Ein möglicher Umsatz von 10 Mio. CA$ jährlich würde bei Xigem ausreichen, um einen Börsenwert von 150 Mio. CA$ zu ermöglichen. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung erst bei 42 Mio. CA$. Ein Kurspotenzial von +257% und es könnte noch viel mehr werden.

Doch warum ist diese CLOUDBASIERTE Technologie im Rahmen des Software-as-a-Service-("SaaS")-Marktes

--> ein MEGA-ZUKUNFTSTREND?

Was lässt viele Unternehmen gerade jetzt, nachdem die Überwindung der Corona-Pandemie kurz bevorsteht, auf cloudbasierte SaaS-Lösungen umsteigen? Die Vorteile für viele Betriebe und ihre Mitarbeiter, von der Ferne via Internet-Cloud auf Software-Services und -Updates zugreifen zu können, liegen auf der Hand:

Man spart Zeit UND vor allem Geld durch geringere Konfigurations- und Infrastrukturkosten;

Der Zugriff auf die Anwendungen ist ohne räumliche Einschränkungen möglich;

Er ist von jedem beliebigen vernetzten Endgerät (z. B. Tablet, Laptop oder iPad) möglich;

schnelle und einfache Einrichtung ohne aufwändige IT-Installationen;

kosteneffizient, weil skalierbar: Abrechnung i. d. R. je Zugriff pro Arbeitsplatz und Monat. Nur das wird bezahlt, was tatsächlich genutzt wurde;

automatische und häufige Updates möglich;

selbst sehr kurzfristige Optimierungen können vom Betreiber vorgenommen werden.

Und diese Vorteile erkennen immer mehr Unternehmen. Schon jetzt sollten daher Anleger bei dieser Aktie die spannenden TREND-FAKTEN sehen, in deren Umfeld sich die Software-Produkte von Xigem Technologies Corporation bewegen:

Unglaubliche 42 Prozent aller US-Arbeitskräfte arbeiten jetzt Vollzeit von zu Hause aus.

Nach Umfragen von Nicholas Bloom - Professor an der Standford-Universität - werden nach der Pandemie mindestens 22 Prozent aller Arbeiten von zu Hause aus erledigt werden, vor dem Corona-Ausbruch waren es nur 5 Prozent, ein Anstieg von über 400 Prozent !

83 Prozent aller befragten Firmenchefs sehen die Home-Office-Phase als einen Erfolg an (PwC-Studie).

Knapp über die Hälfte der Firmenbosse stellen sogar eine Steigerung der Produktivität durch das Home-Office fest.

36 Prozent aller Firmen geben jetzt mehr als 12 Mio. US$ jährlich für Cloud-Lösungen aus - vor zwei Jahren waren es gerade einmal etwas mehr als 12 %!

Und was wird an der Börse passieren? Ich sage Ihnen, jede neue, vielversprechende Nachricht über diese Aktie wird ab jetzt weltweit total aufmerksam und hoch interessiert beobachtet werden. NEWS könnten ein wahrer KURSTREIBER für die noch unterbewertete Aktie werden.

Xigem Technologies

Technologies for the Remote Economy

WKN: A2QRHT - ISIN: CA98422W1032

Börsen: Toronto - Frankfurt - Tradegate - Stuttgart

Xigem Technologies entwickelt Remote Technology Plattform für Baketree Inc.

Dies ist der dritte gewonnen Auftrag in kürzester Zeit, alle aus verschiedenen Branchen. Und Baketree Inc. Ist nicht irgendwer: Baketree bedient einige der größten und bekanntesten Lebensmittelhändler Nordamerikas und bietet Aufträge für andere große kommerzielle Bäckereien an.

Xigem Technologies wird mit Baketree zusammenarbeiten, um dessen Ressourcen im Außendienst zu verfolgen und dessen Teammitglieder auf Kundenanfragen abzustimmen. Echtzeit-Analysen und das Management von Mitarbeitern, beispielsweise der Kundendienst, sind ein rasant wachsendes Feld in der Industrie 4.0 - dem Internet der Dinge (IoT).

Und das sind die FAKTEN zur NEWS, die Anleger wieder mit INTERESSE zur Kenntnis nehmen sollten:

Baketree bedient einige der größten und bekanntesten Lebensmitteleinzelhändler Nordamerikas und bietet Auftragsfertigungsdienste für andere große gewerbliche Bäckereien an.



Und das ist noch nicht alles zum POTENZIAL dieses DEALS:

--> Der Markt für Bäckereiprodukte in den USA wird für 2020 auf 94 Milliarden US-Dollar geschätzt.

--> Der Weltmarkt soll bis 2027 jährlich um 3,9 Prozent wachsen!

Baketree-Chef Eric Shtapler freut sich jetzt schon, dass mit der Xigem-Technologies-Softwarelösung "die Vertriebs- und Serviceteams schnell auf die Kunden reagieren" können und "genau wissen, wo sich die eigenen Lieferposten befinden". Der Unternehmer hofft, mit dem iAgent das eigene "Wachstum weiter zu steuern", da Baketree "größtenteils mit einem Remote-Modell operiert".

Für Xigem Technologies als kleines "Inkubator"-Unternehmen ist das ein

--> SENSATIONELLER GESCHÄFTSERFOLG im Megatrend der Remote-Work- und "Home Office"-Ökonomie!

Ich bin mir sicher, dass bei dieser Aktie noch ein spannender NEWS-FLOW folgen wird: zum Beispiel kurz nach dem Börsenlisting über die weitere Gewinnung von ähnlichen TOP-KUNDEN wie Baketree oder über BETEILIGUNGEN an anderen Unternehmen beziehungsweise einen ERWERB von VERMÖGENSWERTEN. Das wird

--> den AKTIENKURS weiter BEFEUERN!

Denn wir befinden uns ja gerade

--> am ANFANG dieses MEGA-TRENDS der REMOTE-ÖKONOMIE!

Das sollten Sie stets im Hinterkopf behalten. Wegen der TOP-GÜNSTIGEN BEWERTUNG und einer ENGEN AKTIENSTRUKTUR dieses kanadischen Small-Caps sind die Kurs-Chancen aktuell zum Greifen nah! And: The trend is your friend!

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Xigem Technologies wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können. Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.

Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber.

Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG: Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli Wenlock

Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: US79466L3024,GB00BZ09BD16,US98980L1017,DE000A2YN900,CA98422W1032