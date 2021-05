CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.05.2021:Das Instrument LMLS LU1901001542 MUL-L.O.MALAYS. EOA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021The instrument LMLS LU1901001542 MUL-L.O.MALAYS. EOA ETF is traded ex capital adjustment on 05.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.05.2021:Das Instrument LYPT LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF D ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021The instrument LYPT LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF D ETF is traded ex capital adjustment on 05.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.05.2021:Das Instrument LSAF LU1900067270 MUL-L.SOU.AFR. EOA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021The instrument LSAF LU1900067270 MUL-L.SOU.AFR. EOA ETF is traded ex capital adjustment on 05.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.05.2021:Das Instrument LYXT LU1900067437 MUL-L.M.THAIL. EOA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021The instrument LYXT LU1900067437 MUL-L.M.THAIL. EOA ETF is traded ex capital adjustment on 05.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument 1L3 SE0006370730 LIFCO AB B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument 1L3 SE0006370730 LIFCO AB B EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument BWJQ SE0012455673 BOLIDEN AB (POST SPLIT) EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument BWJQ SE0012455673 BOLIDEN AB (POST SPLIT) EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument LSPP CH0010570767 LINDT SPRUENGLI PS SF 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument LSPP CH0010570767 LINDT SPRUENGLI PS SF 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument LSPN CH0010570759 LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument LSPN CH0010570759 LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.05.2021:Das Instrument NWC NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.NK-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021The instrument NWC NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.NK-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.05.2021:Das Instrument FVK AU0000033987 STEMIFY LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021The instrument FVK AU0000033987 STEMIFY LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument ALVN DE000A3H23N4 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument ALVN DE000A3H23N4 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument 9M00 SE0015660030 ACRINOVA AB B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument 9M00 SE0015660030 ACRINOVA AB B EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument 5KG0 SE0015382148 BLUELAKE MINERAL AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument 5KG0 SE0015382148 BLUELAKE MINERAL AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument 2I4 SE0000514408 TAGMASTER AB SK -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument 2I4 SE0000514408 TAGMASTER AB SK -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument ONQ DK0060732477 ALLARITY THERAP.NA.DK-,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument ONQ DK0060732477 ALLARITY THERAP.NA.DK-,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument D9A GB00B142P698 VAST RESOURCES PLC LS-001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument D9A GB00B142P698 VAST RESOURCES PLC LS-001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument UOB SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument UOB SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.05.2021:Das Instrument GW2A US36197T1034 GW PHARMACEUT.SPON.ADR/12 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021The instrument GW2A US36197T1034 GW PHARMACEUT.SPON.ADR/12 EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2021:Das Instrument PEW US69325Q1058 PCTEL INC. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.05.2021The instrument PEW US69325Q1058 PCTEL INC. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2021 and ex capital adjustment on 06.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.05.2021:Das Instrument CA09369R2054 BLOCPLAY ENTERTAINMENT EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021The instrument CA09369R2054 BLOCPLAY ENTERTAINMENT EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.05.2021:Das Instrument 4PD1 GB00BLPJ1272 INFRASTRATA PLC LS -,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2021The instrument 4PD1 GB00BLPJ1272 INFRASTRATA PLC LS -,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.05.2021