2020 war bei Gazprom gefühlt bereits von Anfang an der Wurm drin. In den ersten Monaten des vergangenen Jahres sorgte die milde Witterung für eine schwache Gasnachfrage. Anschließend lag es vor allem an der Corona-Pandemie, dass die Gewinne des weltgrößten Erdgasproduzenten einbrachen (die Details dazu lesen Sie hier). In diesem Jahr können sich die Zahlen hingegen bisher sehen lassen. Demnach stieg der Gasabsatz in den ersten vier Monaten deutlich. So legte der Export in Staaten außerhalb der ehemaligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...