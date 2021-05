Ich habe letztes Jahr in die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) investiert und bin mit dem kurzfristigen Erfolg zufrieden. Die Anteilsscheine liegen gut zweistellig im Plus, deutlicher als der breite Markt. Das lässt auf eine intakte Wachstumsgeschichte schließen. Aber handelt es sich bei Sea Limited um eine Aktie, die ich für immer halten will? Eine ziemlich interessante Frage. Unter anderem drei Megatrends könnten ein guter Gradmesser dafür sein, dass die Anteilsscheine eine Menge Potenzial besitzen. ...

