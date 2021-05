DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien

ACCENTRO steigert Ergebnis vor Einmaleffekten auf Rekordwert und setzt dynamisches Wachstum fort



05.05.2021 / 08:00

ACCENTRO steigert Ergebnis vor Einmaleffekten auf Rekordwert und setzt dynamisches Wachstum fort - Konzernumsatz erreicht in 2020 125,2 Mio. EUR - Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 34,8 Mio. EUR - Einmalaufwendungen von 6,0 Mio. EUR wirken sich mindernd auf EBIT aus - Beurkundetes Verkaufsvolumen von 118,7 Mio. EUR übertrifft Vorjahresniveau - Prognose 2021: Zweistelliges Wachstum bei Umsatz und EBIT geplant

Berlin, 05. Mai 2021 - Die ACCENTRO Real Estate AG, Wohninvestor und Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, hat 2020 beim EBIT vor Einmaleffekten sowie beim Verkaufsvolumen die bereits starken Werte des Vorjahres nochmals übertroffen. Im neuen Geschäftsjahr 2021 soll der Konzern bei Umsatz und EBIT zweistellig wachsen. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Geschäftsjahr 2020 betrug 34,8 Mio. EUR. (Vj.: 39,8 Mio. EUR). Ergebnisbeiträge aus der Fair-Value Bewertung der Bestandsimmobilien haben sich dabei deutlich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Die Ergebnisentwicklung wurde jedoch durch die pandemiebedingte Verzögerung beim Nutzen-Lasten-Wechsel beeinflusst, wodurch sich für das vierte Quartal 2020 geplante Ergebnisse in das Jahr 2021 verschoben haben. Zusätzlich wirkten sich Einmalaufwendungen in Höhe von 6,0 Mio. EUR mindernd auf das EBIT aus. Ohne die Berücksichtigung der Einmalaufwendungen hätte das EBIT im Geschäftsjahr 2020 40,8 Mio. EUR betragen und damit einen neuen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte erzielt. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 125,2 Mio. EUR (Vj.: 143,3 Mio. EUR). Auch hier hat der verzögerte Nutzen-Lasten-Wechsel für das vierte Quartal 2020 geplante Umsätze in das Jahr 2021 verschoben. Entsprechend ist das akkumulierte bereits beurkundete Verkaufsvolumen ohne vollzogenem Nutzen-Lasten-Wechsel per 31.12.2020 auf 36,9 Mio. EUR weiter gestiegen (per 30.09.2020: 29,5 Mio. EUR). Durch Immobilienankäufe ist zudem die Bilanzsumme per 31.12.2020 auf 862,0 Mio. EUR deutlich angewachsen (per 31.12.2019: 580,8 Mio. EUR). Zum Bilanzstichtag betrugen die stillen Reserven der Vorratsimmobilien 135 Mio. EUR und der adjustierte Net Asset Value (Adj. NAV) pro Aktie lag bei rund 12 EUR. Die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag bei 28,7 Prozent. Immobilienbestand mehr als verdoppelt ACCENTRO hat im vergangenen Jahr intensiv in den Ausbau ihres Immobilienportfolios investiert und dieses auf über 5.000 Einheiten mehr als verdoppelt. Investitionsschwerpunkte waren wachstumsstarke Regionen in Ostdeutschland und die Metropolregion Rhein-Ruhr. Von den rund 3.500 erworbenen Einheiten fließt der größte Teil in den eigenen Bestand. Generell wird der Bestandsaufbau in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Damit steigert das Unternehmen die Mieterträge und verbessert durch eine wertsteigernde Entwicklung des Portfolios in Kombination mit dem erfolgreichen Vertrieb nachhaltig die Ertragskraft seines Geschäftsmodells. Hohes Vertriebsniveau trotzt Corona-Pandemie Trotz pandemiebedingt starker vertrieblicher Einschränkungen haben sich bei ACCENTRO die Verkaufszahlen im Jahr 2020 positiv entwickelt. Mit 420 verkauften Einheiten in der Einzelprivatisierung konnte das Unternehmen beinahe an die gute Entwicklung aus dem Vorjahr anknüpfen (Vj.: 463 Einheiten). Das beurkundete Verkaufsvolumen lag mit 118,7 Mio. EUR sogar über dem Vorjahreswert (Vj.: 109,8 Mio. EUR). Auch im vierten Quartal 2020 übertrafen der Verkauf von 156 Einheiten (Vj.: 117 Einheiten) und das beurkundete Verkaufsvolumen von 44,9 Mio. EUR (Vj.: 32,6 Mio. EUR) die Vorjahreswerte. Ebenso erfolgreich verlief im vergangenen Jahr der Vertrieb von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren wie zum Beispiel Pensionskassen und Family Offices. So schloss ACCENTRO Transaktionen für 320 Einheiten mit einem beurkundeten Verkaufsvolumen von rund 40 Mio. EUR ab. "Die positive Entwicklung im Verkauf zeigt einerseits welche große Bedeutung deutsche Wohnimmobilien für private und institutionelle Investoren weiterhin haben. Sie ist aber auch Indiz für unsere Vertriebsstärke und die Qualität unserer Produkte. Ohne die einmaligen Sondereffekte hätte ACCENTRO ein Rekordjahr erreicht", sagt Lars Schriewer, CEO der ACCENTRO Real Estate AG. Prognose 2021: Zweistelliges Wachstum erwartet Für das Geschäftsjahr 2021 geht der Vorstand von einem Umsatz- und Ergebniswachstum im deutlich zweistelligen Bereich aus. Der Umsatz soll zwischen 170 bis 200 Mio. EUR und das EBIT zwischen 45 bis 50 Mio. EUR liegen. Darüber hinaus ist das Privatisierungsportfolio von ACCENTRO mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von rund 550 Mio. EUR bestens gefüllt und bildet die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren. Zugleich sollen der wachsende Bestand an Immobilien und die damit verbundenen Mieteinnahmen mit ihren wiederkehrenden Erträgen das Geschäftsmodell weiter stabilisieren. "Wir sind sehr gut aufgestellt und setzen unseren Expansionskurs fort. Dabei können wir auf das langfristige, strukturelle Wachstum des deutschen Wohnimmobilienmarkts als sicheres Fundament für unseren Erfolg bauen", ergänzt Lars Schriewer. Hinweis: Der Geschäftsbericht für das Jahr 2020 wurde am 30. April 2021 veröffentlicht.

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag Ansprechpartner für Investor Relations: Thomas Eisenlohr

