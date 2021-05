Die Zahlen zum ersten Quartal des Wasserstoff-Spezialisten Nel kamen am Dienstag an der Börse alles andere als gut an. In Oslo ging die Aktie mit einem Minus von knapp 16 Prozent aus dem Handel. Die Analysten der Privatbank Berenberg haben das Kursziel zwar daraufhin gesenkt, allerdings ergibt sich damit immer noch ein Upside-Potenzial von rund 50 Prozent.Berenberg hat nach den Zahlen das Kursziel für die Nel-Aktie um drei auf 30 Norwegische Kronen (3,00 Euro) gekappt, die Einstufung lautet indes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...