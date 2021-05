An der Börse werden große Summen gehandelt, keine Frage. Während sich Kleinanleger noch mit dem Ziel von einer Million begnügen, so denken Großinvestoren bereits in Milliarden. Am Finanzmarkt gehen solche Summen täglich über den Tisch und auch große Firmenübernahmen werden in Milliardendeals abgewickelt. Die magische Marke von 1.000 Milliarden US-Dollar Eine magische Grenze stellte in der Vergangenheit die Marktkapitalisierung von 1.000 Milliarden US-Dollar dar. Apple war im Jahr 2018 das erste ...

