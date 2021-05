DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Research Update

Clean Power Capital informiert über seine Investition in die Abfall- und Wasserstofftechnologie von FusionOne



VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Calif, 05. Mai 2021 - Clean Power Capital Corp. (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen freut sich, ein Update über seine Investition in FusionOne Energy Corp. ("FusionOne"), einen Hersteller von Technologien zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in Wasserstoff und sauberen Strom, bekannt zu geben. FusionOne hat die Produktionsstätte beauftragt, mit der Produktion seines HydroPlas-Durchlaufreaktors zu beginnen, dem Zentrum seines effizienten Wasserstoffproduktionssystems sowie der unterstützenden proprietären Technologien, die im dritten Quartal 2021 geliefert werden sollen. FusionOne ist bestrebt, seine Vermarktungsmöglichkeiten in Detroit, Michigan hochzufahren, um dafür bereit zu sein, sobald Sie den ersten HydroPlas-Reaktor erhalten. Die FusionOne-Anlage befindet sich in einem Gebiet mit Rohstoffen (Kunststoffabfällen) in Detroit, Michigan, das die laufenden Logistikkosten für die Transportbranche senkt und die Heimat der drei großen Autohersteller ist. Die Kombination aus Standortvorbereitung und Herstellung des FusionOne-Systems ist der erste Schritt zur Bekämpfung der Kunststoffpandemie und unterstützt die Umstellung auf saubere Energieerzeugung. Elliott Talbott, CEO von FusionOne, kommentiert: "FusionOne unternimmt die ersten Schritte zur Bereitstellung seiner bahnbrechenden HydroPlas-Technologie, um zwei globale Probleme gleichzeitig anzugehen. Unser Team freut sich über diese Vorvermarktungsbemühungen und freut sich auf weitere Aktualisierungen, sobald Fortschritte erzielt werden. " Salim Rahemtulla, President von PowerTap, der größten Tochtergesellschaft von Clean Power Capital, erklärte: "Die zum Patent angemeldeten Abfälle von FusionOne für weißen Wasserstoff und Strom sind eine Ergänzung zu PowerTaps Gen3, das blauen Wasserstoff produziert und abgibt und potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten bietet." Über FusionOne



FusionOne ist ein privates End-to-End-Technologie- und Betriebsunternehmen, das sich auf erneuerbaren Strom, die Produktion von weißem Wasserstoff und thermische Verarbeitungstechnologien spezialisiert hat. Der Einsatz ihres kommerziellen Systems wird dazu führen, dass Tausende Tonnen Abfall in einen sauberen und rentablen Energiestrom umgeleitet werden. Das Team von FusionOne bringt jahrzehntelange Erfahrung in neuen Technologien sowie in der Forschung und Entwicklung der fortschrittlichsten Lösungen in den Energiesektor ein. Für Interessierte an FusionOnes Technologien besuchen Sie bitte: https://www.fusionone.co/. Über Clean Power Capital Corp. Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in ihren Anlagen zu suchen. Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

