05.05.2021 - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) meldete Anfang des März den Erwerb einer Landmarkimmobilie in Frankfurt - und jetzt hebt man Werte: DEMIRE hat einen Bürokomplex im bayerischen Ansbach für rund 18 Mio EUR verkauft. Das ehemalige Telekom-Objekt in Ansbach wurde im Oktober 2015 erworben. Und der Ende 2019 ausgeschiedene Mieter Telekom wurde durch neue Ankermieter ersetzt: Hochschule Ansbach und der Bezirk Mittelfranken mit zusammen rund 6.000 m² Mietfläche. Auch durch sichere Mieter konnte DEMIRE den Wert des Objektes in den Jahren 2020 bzw. 2021 durch ...

