Frankfurt (ots) - Wann genau spricht man vom mobilen Arbeiten und wann von Telearbeit? Was ist ein Ampelkonto und was ein Lebensarbeitszeitkonto? Nicht nur darauf gibt das jetzt von der berufundfamilie Service GmbH lancierte VereinbarkeitsABC Antworten. Das Glossar bietet z.B. auch Aufschluss über die Zusammenhänge zwischen Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben und Arbeitgeberattraktivität, Arbeit und Alter sowie Gesundheitsmanagement. Es schafft damit ein grundlegendes Verständnis für die Bausteine einer systematisch zu gestaltenden familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik. Benannt sind Wörter aus dem Kontext der Erwerbstätigkeit, rechtliche Begriffe und Vereinbarkeitslösungen.Mitmachen!Die Erstausgabe des VereinbarkeitsABCs umfasst über 180 Wörter und stellt damit die bislang größte frei über das deutschsprachige Internet zugängliche Begriffssammlung im Themenfeld dar. Das Glossar soll stetig wachsen und zwar durch "wisdom oft he crowd". Die berufundfamilie lädt daher Arbeitgeber ein, Begriffe zu nominieren. Wunschbegriffe zur Vereinbarkeit können unter dem Stichwort "VereinbarkeitsABC" per E-Mail eingereicht werden: presse@berufundfamilie.de. Das berufundfamilie-Team prüft die Begriffe und ihre Relevanz für das VereinbarkeitsABC und unterfüttert sie inhaltlich, um sie schließlich in das Glossar aufzunehmen.Informieren und lernen!Arbeitgeber, die sich dem Thema Vereinbarkeit bereits widmen, können das VereinbarkeitsABC nutzen, um Begrifflichkeiten im Rahmen ihrer Kommunikation zur eigenen Vereinbarkeitspolitik einzuordnen und zu definieren. Organisationen, die sich an eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik herantasten möchten, dient das Glossar als Orientierungshilfe. Beschäftigte unterstützt das Glossar darin, ihr Verständnis für das Themenfeld Vereinbarkeit und/ oder einzelne Angebote ihres Arbeitgebers auf- bzw. auszubauen.Die berufundfamilie stellt das VereinbarkeitsABC auf ihrer Website barrierefrei zur Verfügung: https://bit.ly/3gUNS2j. Auch eine aktuelle PDF-Fassung - Publikation "VereinbarkeitsABC - das Glossar rund um die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik" - kann dort kostenlos angefordert werden.Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.de