Herzogenaurach, Deutschland, 5. Mai 2021 - Das Sportunternehmen PUMA hat Hubert Hinterseher als neuen Chief Financial Officer und Arne Freundt als neuen Chief Commercial Officer ab 1. Juni in den Vorstand berufen. Hubert, 42, ist seit 16 Jahren bei PUMA und hatte zuletzt die Position des Global Director of Financial Controlling inne. Als CFO wird er die Bereiche Finanzen, Legal, IT und Business Solutions verantworten. Hubert übernimmt die Rolle des CFOs von Michael Lämmermann, 59, der nach 28 Jahren bei PUMA und acht Jahren als CFO in den Ruhestand tritt. Michael wird bis Ende des Jahres dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten bleiben, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Arne, 41, wird als Chief Commercial Officer für die Bereiche Vertrieb, inklusive Retail und eCommerce, und Logistik verantwortlich sein. Arne ist seit 10 Jahren bei PUMA und war zuletzt Regional General Manager EMEA. "Ich bin sehr stolz darauf, dass wir diese wichtigen Positionen mit internen Kandidaten besetzen konnten, um damit einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten", sagte PUMA Chief Executive Officer Bjørn Gulden. "Ich möchte Michael für seinen großartigen Beitrag für das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten danken und wünsche Hubert und Arne viel Erfolg für ihre neuen Aufgaben". Chief Sourcing Officer Anne-Laure Descours wird weiterhin für die Bereiche Beschaffung und Entwicklung verantwortlich sein, während CEO Bjørn Gulden die Bereiche Produkt und Marketing innehat.



Kerstin Neuber - Corporate Communications - PUMA - kerstin.neuber@puma.com

