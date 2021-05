US-Finanzministerin Janet Yellen spekuliert über steigende Zinsen und bringt damit die Tech-Werte ins Rutschen. "Es kann sein, dass die Zinssätze etwas steigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt,…" führte sie in einem Interview mit "The Atlantic" aus. Gift für Fast Grower und Tech-Werte, deren Gewinne zum großen Teil in der Zukunft liegen, aber aufgrund der vorzunehmenden Abzinsung Auswirkungen auf die aktuelle Unternehmensbewertung haben. Anleger flüchten aus diesen ...

