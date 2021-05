Nach einem überraschend starken ersten Quartal geht SMC-Research davon aus, dass die aifinyo AG die bisherige Umsatzschätzung des Researchhauses für 2021 übertreffen wird. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Schätzungen angehoben, damit ist auch das Kursziel gestiegen.

Nach dem überraschend starken ersten Quartal und dem Abschluss einer aussichtsreichen Kooperation mit einer Tochter von New Work erscheint den Analysten von SMC-Research ihre bisherige Umsatzschätzung für 2021 mit 34,7 Mio. Euro zu konservativ. Auch wenn das Geschäft in den Sommermonaten saisonal etwas schwächer ausfallen könne, sollte im Vergleich mit dem Vorjahr, das von einem deutlichen Einbruch nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie geprägt worden sei, ein wachsender Umsatz möglich sein. Da die Analysten dank einer vermutlich fortschreitenden Normalisierung der Wirtschaft auch für das Schlussquartal von einer Erlössteigerung ausgingen, kalkulieren sie für das Gesamtjahr nun mit einem Konzernumsatz von 37,3 Mio. Euro. Das EBIT werde erwartungsgemäß mit 0,7 Mio. Euro positiv ausfallen, wegen weiterer Investitionen in das Wachstum damit aber etwas unter der letzten Taxe des Researchhauses (1,4 Mio. Euro) liegen.

Ausgehend von der höheren Erlösbasis aus 2021 rechnen die Analysten auch für die Folgejahre mit einem deutlichen Wachstum und steigenden Margen, so dass sich ihr Kursziel von 45,80 auf 48,00 Euro erhöht habe.

Die Aktie biete damit unverändert ein attraktives Potenzial, weshalb die Einstufung des Researchhauses weiterhin "Speculative Buy" laute. Der spekulative Charakter der Empfehlung beruhe darauf, dass die Corona-Krise aktuell noch eine erhöhte Volatilität der Geschäftszahlen von aifinyo und damit eine relativ hohe Schätzunsicherheit bedinge.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.05.2021 um 9:10 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.05.2021 um 17:45 Uhr fertiggestellt und am 05.05.2021 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05-SMC-Comment-aifinyo_frei.pdf

