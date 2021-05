DJ MÄRKTE ASIEN/Schwache US-Vorgaben dämpfen Kauflaune

HONGKONG/SYDNEY (Dow Jones)--Überwiegend gedämpfte Stimmung hat am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien geherrscht. Die Vorgaben aus den USA waren schwach. Dort hatten vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte kräftige Kursverluste verzeichnet, nachdem die US-Finanzministerin (und ehemalige Notenbankchefin) Janet Yellen die Möglichkeit von Zinserhöhungen erwähnt hatte, um ein Überhitzen der US-Wirtschaft zu vermeiden. Später relativierte Yellen jedoch ihre Aussagen: Sie habe Zinserhöhungen weder vorhergesagt noch empfohlen. Das linderte den Verkaufsdruck in Asien.

Während die Börsen in Japan, Festlandchina und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen waren, gaben die Kurse in Hongkong im späten Handel um rund 0,5 Prozent nach. Technologiewerte wie Alibaba (-2,1%) oder Tencent (-1,5%) folgten ihren US-Pendants nach unten. Aktien von Casinobetreibern wurden ebenfalls verkauft wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in der Region und damit einhergehenden Reisebeschränkungen. Galaxy Entertainment verloren 2,5 Prozent und Sands China 4,2 Prozent.

Verschärfte Corona-Beschränkungen belasten in Singapur und Malaysia

In Singapur büßte der Straits-Times-Index im späten Verlauf 1,1 Prozent ein. Die dortigen Behörden haben die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft, nachdem die Fallzahlen in dem Stadtstaat wieder gestiegen waren.

Auch in Malaysia lastete die Furcht vor einer weiteren Pandemie-Welle auf den Kursen. Im wohlhabendsten und bevölkerungsreichsten malaysischen Bundesstaat Selangor wurde die Bewegungsfreiheit deshalb eingeschränkt. Der KLCI in Kuala Lumpur fiel um 0,3 Prozent.

Um 0,4 Prozent aufwärts ging es dagegen mit dem S&P/ASX-200 in Sydney. Die Konsumfreude der Australier ist ungebrochen hoch, wie Daten zu den Verbraucherausgaben zeigten. Auch die Baukonjunktur boomt, weil viele Bauherren befristete finanzielle Anreize der Regierung noch rechtzeitig in Anspruch nehmen wollen. Gestützt wurde der Markt von den Aktien der Commonwealth Bank (+2,5%) und von CSL (+2,4%). Geschäftszahlen von ANZ (-3,2%) kamen derweil nicht gut an.

