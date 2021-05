DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft wirbt rund 6,06 Mio. Euro an frischen Finanzmitteln für Akquisitionen im Rahmen einer Barkapitalerhöhung ein



05.05.2021 / 09:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft wirbt rund 6,06 Mio. Euro an frischen Finanzmitteln für Akquisitionen im Rahmen einer Barkapitalerhöhung ein Berlin, 05. Mai 2021 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") erhöht ihr Grundkapital um 1.962.597 neue Aktien aus genehmigten Kapital und wirbt damit rund 6,06 Mio. Euro an frischen Finanzmitteln ein. Dies entspricht einem Anteil von etwa 10,00 % des Grundkapitals und der Stimmrechte an der DEAG vor Wirksamwerden der Kapitalerhöhung. Mit dem Erlös sollen attraktive Marktchancen für den Erwerb von kurzfristig identifizierten Unternehmen genutzt werden. DEAG verfolgt damit weiter ihre Strategie des Wachstums in Schlüsselmärkten und der Erweiterung ihrer Wertschöpfung. Bei der Kapitalerhöhung konnte DEAG auf die Unterstützung durch die größte Einzelaktionärin der DEAG, die Apeiron Investment Group Ltd., zurückgreifen, welche bereits das Delisting der DEAG unterstützt hat und welche die Kapitalerhöhung durch den Apeiron SICAV Limited - Live Opportunities Fund zeichnete. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 13 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und das Ticketing. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Content. In 2019 wurden für über 4.000 Veranstaltungen mehr als 5 Mio. Tickets umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen "MyTicket" und "Gigantic.com" für eigenen und Dritt-Content. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert. Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

05.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de