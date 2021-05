Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal ProSiebenSat.1. Die Aktie hat sich in vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2020 sehr gut entwickelt. Nach der jüngsten Verschnaufpause könnte jetzt wieder Dynamik in den Kurs kommen. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.