Linz (www.anleihencheck.de) - Ungeachtet der starken wirtschaftlichen Erholung und sinkenden Arbeitslosenrate lässt die Australische Notenbank (RBA) die Geldpolitik und den Leitzins bei 0,10% unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dafür seien die Wachstumsprognosen für 2021 auf 4,75% und für 2022 auf 3,5% angehoben worden. Abgesehen von temporären Preissteigerungen, hervorgerufen durch Covid-Sondereffekte, erwarte die Notenbank langsam steigende Preise. Ihr wichtigstes Ziel sei die Vollbeschäftigung. Bedingt durch Covid sei die Arbeitslosenrate bis auf 8,1% gestiegen, habe sich aber aktuell mit 5,6% dem Zielwert von 5% wieder angenähert. Der EUR/AUD (Australischer Dollar)-Kurs bewege sich seit zwei Monaten seitwärts im Bereich 1,5300 bis 1,5650. Aktuell dürfte sich an dieser Situation wenig ändern. (05.05.2021/alc/a/a) ...

