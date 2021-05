Die Aktien von des Chipherstellers Infineon mit Sitz in München sind am Vortag kräftig abgesackt und haben den kurzfristigen Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Aktuell befinden sich die Titel in einer Erholung und nehmen Kurs auf den 10er-EMA. Solange die Aktien von Infineon unter dem 10er-EMA notieren, ist aber von weiter fallenden Kursen auszugehen. Daher ist die aktuelle Erholung lediglich als Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...