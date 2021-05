Die SANHA GmbH & Co. KG hat ihren Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 9% auf 28,5 Mio. EUR gesteigert. Grund hierfür war die unerwartet starke Nachfrage in den ersten drei Monaten 2021 aus Europa und den USA, so die Essener SANHA am heutigen Morgen. Der Umsatz wurde bei hoher Lieferquote teilweise auch aus einem gut gefüllten Fertigwaren-Lager bedient, sodass die Gesamtleistung ...

