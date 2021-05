DJ CNT erhält SAP Pinnacle Award 2021 - Auszeichnung für herausragende Lösungen im Beschaffungsmanagement

Walldort/Wien (pts017/05.05.2021/10:10) - CNT Management Consulting AG wurde als erstes österreichisches SAP-Beratungshaus mit dem SAP Pinnacle Award ausgezeichnet. Mit dem Prädikat "Partner of the Year" würdigt SAP alljährlich herausragende Leistungen im Auf- und Ausbau von Kundenpotenzialen. Insgesamt wurden heuer 21 SAP-Partner mit dem höchsten SAP Award weltweit honoriert. Die Pinnacle Awards werden seit rund zwanzig Jahren vergeben, CNT erhielt den Preis in der Kategorie "Spend Management" (Beschaffungsmanagement). https://www.sap.com/partner/find/ award-winners.html

"Unsere Partner spielen eine große Rolle bei der Umsetzung unserer Vision des Intelligenten Unternehmens mit unseren Kunden", erläutert Christian Klein, CEO von SAP. "Auch in Zeiten voller Herausforderungen hat unser Partnernetzwerk seine Innovationskraft, Leistungsstärke und sein Engagement unter Beweis gestellt und unseren Kunden geholfen, neue Wege zu gehen. Gemeinsam setzen wir weiterhin alles daran, herausragende Lösungen, Services und Erfahrungen zu bieten und unsere Kunden auf ihrem Weg zu Erfolg und Wachstum zu unterstützen."

Die verantwortliche CNT Lead Managerin für Spend-Management-Lösungen im Mittelstand (Mid Market), Susanne Wagner, freut sich mit ihrem ganzen Team: "Der SAP Pinnacle Award zählt zu den höchsten Auszeichnungen, die man in der SAP-Welt gewinnen kann. Für uns ist er Grund zum Feiern, aber auch Ansporn und Verpflichtung, die Einkaufsabteilungen unserer Kunden noch besser zu unterstützen, die steigende Komplexität in den Beschaffungsprozessen zu reduzieren und dabei die Wertschöpfung und das Wachstum exponentiell zu erhöhen."

Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 290 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Zürich, Atlanta und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 67 Mio. Euro Umsatz (2020) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren ein weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com

