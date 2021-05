Berlin (ots) - Für Hundehalter, die hohe Ansprüche an die Ernährung ihres vierbeinigen Freundes stellen, ist die Fleischsaftgarung (FSG) deutlich bekömmlicher und gesünder als BARF. Während durch die Verfütterung von Rohfleisch bei BARF die Gefahr krankmachender Bakterien, Viren, Salmonellen und sonstiger Parasiten besteht, ist FSG-Nahrung in Deutschland ausschließlich TÜV-geprüft keimfrei erhältlich. Zudem ist gegartes Fleisch leichter verdaulich als rohes Fleisch und besitzt auch einen höheren nutzbaren Energiegehalt. Zu diesen Erkenntnissen gelangt die Doktorarbeit von Rachel Naomi Carmody an der Harvard University aus dem Jahr 2012 und mehrere darauf basierende Studien.Viele Hundefreunde meinen, mit BARF ihrem Vierbeiner etwas besonders Gutes zu tun. Doch ganz im Gegenteil setzen sie damit das Tier unnötigen Gefahren durch mögliche Schadstoffe in dem rohen Fleisch aus. Bei der Fleischsaftgarung wird das frische Fleisch hingegen, wie der Name vermuten lässt, gegart. Durch das Garen bleiben die Nährstoffe erhalten, während Schadstoffe eliminiert werden. Die in Deutschland in den Handel gebrachte FSG-Nahrung wird durchweg vom TÜV kontrolliert.Fleischsaftgarung ist ehrlicherFleischsaftgarung ist nicht nur sicherer für den Hund, sondern auch ehrlicher als BARF. Der BARF-Gedanke, dass der Hund seine Nahrung wie in der Wolfsvergangenheit erlebt, führt das Tier eher hinters Licht, denn die Jagd und die damit verbundenen Anstrengungen entfallen völlig. Was bleibt, ist eine riskante Frischfleischfütterung, die verkennt, dass sich der Hund durch die Domestizierung in den letzten 15.000 Jahren an den Menschen angepasst hat. Demgegenüber wird bei der Fleischsaftgarung die beste Zubereitungsmethode für Fleisch, die für menschliche Nahrung zum Einsatz gelangt, auf die Ernährungsbedürfnisse des Hundes abgestimmt.Zu den geschmackreichsten und gesündesten Speisenzubereitungen für Menschen gehören das Vakuumgaren und Niedrigtemperaturgaren. Die Fleischsaftgarung spielt in dieser Liga. Durch das Garen im eigenen Saft bei einer niedrigen Temperatur wird das Fleisch besonders schmackhaft und gesund. Das sanfte Einkochen bei niedriger Gartemperatur führt dazu, dass die Aromen besser erhalten bleiben. Da sich der Feuchtigkeitsgehalt im Fleischsaft langsam konzentriert, wird der natürliche Fleischgeschmack intensiver erlebbar.FSG-Nahrung ist also nicht nur gesünder als BARF, sondern auch wohlschmeckender. Fleischsaftgarung gibt es gleichermaßen als Trocken- und als Nassfutter.Hundenahrung aus Fleischsaftgarung bietet eine neue wohlschmeckende und gesunde Ernährung für den Hund. Bei der Fleischsaftgarung (FSG) wird eine von Spitzenköchen für die menschliche Ernährung entwickelte Zubereitungsmethode an die Nahrungsbedürfnisse des Hundes angepasst. Hundenahrung aus Fleischsaftgarung ist nährstoffreich, schmackhaft und verdaulich wie BARF, aber sicherer als BARF, und gleichzeitig haltbar, ausgewogen und bequem wie herkömmliches Hundefutter. Für den besten Freund des Menschen stellt es einen Zugewinn an Lebensqualität dar.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.fleischsaftgarung.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611-973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de,www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Verein für Gesundheitsbezogene Lebensqualität für Tiere, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154161/4907182