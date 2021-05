(shareribs.com) Kopenhagen 05.05.2021 - Der dänische Windanlagenbauer Vestas hat am Mittwoch seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Das Unternehmen ist in der Verlustzone geblieben, hält aber an der Gesamtjahresprognose fest. Vestas meldete für das erste Quartal einen Verlust von 61 Mio. Euro, nach einem Verlust von 75 Mio. Euro vor einem Jahr. Laut FactSet wurde im Vorfeld ein Gewinn von 9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...