Tampere ist dafür bekannt, mehr öffentliche Saunen als jede andere Stadt in Finnland zu haben. Nun möchte Tampere, die selbsternannte Sauna-Hauptstadt der Welt, auch Europäische Kulturhauptstadt 2026 werden.

In sauna we all are equal. That is what we say in Finland." Photo: Laura Vanzo Visit Tampere